Отец Загитовой показал, как мама фигуристки помогает Алине делать растяжку
Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, показал, как мать спортсменки помогает дочери делать растяжку. На фото мама фигуристки, Лейсан, помогает Алине выполнить растяжку.
«Мама решила вспомнить, как растягивала Алину в детстве», — подписал фото Ильназ.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Загитова.
Загитова является олимпийской чемпионкой, она завоевала золотую медаль в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея). В 2019 году спортсменка сообщила, что приостанавливает выступления. Позже стало известно, что сезон в итоге не будет завершён.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 50 тыс. человек, из числа заразившихся излечилось более 200 тыс.
Загитова показала свою тренировку и призвала всех оставаться дома
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