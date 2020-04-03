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Отец Загитовой показал, как мама фигуристки помогает Алине делать растяжку

Отец Загитовой показал, как мама фигуристки помога
Отец Загитовой показал, как мама фигуристки помогает Алине делать растяжку
Другие / Фигурное катание 0

Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, показал, как мать спортсменки помогает дочери делать растяжку. На фото мама фигуристки, Лейсан, помогает Алине выполнить растяжку.

«Мама решила вспомнить, как растягивала Алину в детстве», — подписал фото Ильназ.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Загитова.

Загитова является олимпийской чемпионкой, она завоевала золотую медаль в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея). В 2019 году спортсменка сообщила, что приостанавливает выступления. Позже стало известно, что сезон в итоге не будет завершён.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 50 тыс. человек, из числа заразившихся излечилось более 200 тыс.

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