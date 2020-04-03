«Как шляпа не падает под таким углом?» Подписчики оценили эффектное фото Сотниковой

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Россиянка выложила чёрно-белое фото с красной розой.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
Внимание многих пользователей привлекла шляпка спортсменки. «Как шляпа не падает под таким углом?» — спросил один из подписчиков. Также многие посетители страницы Сотниковой выразили восхищение красотой спортсменки.
23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).
Сезон в фигурном катании не был завершён из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось отменить чемпионат мира.
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