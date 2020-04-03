«После карантина ловить допингеров станет ещё легче». РУСАДА пригрозило нарушителям

Заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая напомнила о недопустимости применения допинга и подчеркнула, что после карантина, по её мнению, ловить нарушителей станет ещё легче. Пахноцкую спросили, что будет, если РУСАДА в особом режиме возобновит тестирование, но спортсмен не захочет пускать к себе допинг-офицера под предлогом самоизоляции из-за коронавируса.

«Здесь нужно разделить ситуацию на две части. Первая — когда спортсмен отбывает карантин: недавно вернулся из-за границы, обнаружил у себя какие-то симптомы или входит в контактную группу. У него должны быть подтверждающие документы, например штамп о пересечении границы в паспорте. В таком случае допинг-офицеры могут перенести отбор проб.

Вторая — то, о чём спрашиваете вы. Если РУСАДА возобновляет тестирование, а спортсмен просто прикрывается коронавирусом, последуют санкции.

Во время отбора проб допинг-офицеры не приближаются к спортсменам, социальная дистанция полностью выдерживается. Эта процедура не опаснее, чем тот же поход в магазин за хлебом.

Настоящим мошенникам, которые хотят использовать какие-то специальные допинг-схемы, чтобы добиться результата, важно всё очень чётко рассчитать. Сделать это сейчас крайне сложно, потому что непонятно, когда возобновятся соревнования. Мне кажется, когда этот всеобщий карантин закончится, допингеров будет очень легко поймать. Может быть, даже легче, чем в обычной жизни», — цитирует Пахноцкую Sport24.