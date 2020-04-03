«Зачем волосы обрезала?» Болельщики оценили новую причёску фигуристки Константиновой

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала в своём «инстаграме» новые фотографии.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Константиновой.

Большинству подписчиков понравились фотографии Константиновой. Один из пользователей написал: «Замуж пора». Другой подписчик добавил: «Во всех ты, душечка, нарядах хороша». В то же время у Константиновой поинтересовались и вопросом причёски. «Зачем волосы обрезала?» — спросил один из подписчиков.

Константинова — бронзовый призёр Универсиады-2019, участница чемпионата мира и Европы, серебряный призёр этапа Гран-при 2018 года в Хельсинки, серебряный и бронзовый призёр первенства России среди юниоров, победительница Кубка Таллина.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.