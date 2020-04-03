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Кот не дал Солдатовой провести тренировку. Видео

Кот не дал Солдатовой провести тренировку. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова показала, как тренируется в режиме самоизоляции. Спортсменка попыталась провести тренировку, но ей помешал кот.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В начале февраля Солдатова призналась, что страдает от булимии, из-за чего ей необходима пауза в профессиональных выступлениях. Заявление было сделано после слухов о попытке самоубийства, которые гимнастка и её тренер опровергли, рассказав о бытовой травме. Взяв паузу, Солдатова выступила на гала-концерте этапа Гран-при в Москве.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.

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