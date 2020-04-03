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«Вот это мебель!» Болельщики восхитились интерьером дома ученика Тутберидзе

«Вот это мебель!» Болельщики восхитились интерьером дома ученика Тутберидзе
Другие / Фигурное катание 0

Болельщиков, понаблюдавших за домашней тренировкой ученика Этери Тутберидзе Марка Лукина, впечатлило больше не умение 11-летнего фигуриста отжиматься, а мебель, на фоне которой он это делает.

«Вот это мебель!», «Они из г. Пермь во дворец переехали???», «Шкафчики зачётные!» — такие сообщения оставляют подписчики под видео, опубликованном на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».

Напомним, в конце октября 2019 года Лукин смог исполнить четверной тулуп. Аналогичный элемент покорился другой подопечной Тутберидзе Веронике Жилиной. Ранее она же выполнила тройной аксель, даже не выходя на лёд.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.

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