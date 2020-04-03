Шишкина — о ситуации в Новогорске: два дня назад сдали тесты, а вчера сказали всем уезжать

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала ситуацию на базе в Новогорске, где было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что заболели главный тренер сборной России по спортивной гимнастике 77-летний Андрей Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин.



«У нас несколько дней назад брали тесты на коронавирус и сообщили, что вся наша команда чиста. А в среду вечером сказали, что есть на базе в Новогорске положительный результат и всем надо разъезжаться. И мы пошли паковать вещи. В 9 утра в четверг выехали из Новогорска самоизолироваться. У нас у одной девочки есть свободный дом, где никого не было сейчас. Мы втроем заехали туда. Будем сидеть на самоизоляции и ждать 14 дней. И надеяться, что всё будет в порядке.



Запасы? У нас какая-то еда была, всё-таки в Новогорск мы надолго собирались заехать, что-то оставалось. Но всё равно пришлось надеть перчатки, маски, обезопаситься по максимуму и заехать в магазин.



Настроение? Я оптимистка, всегда стараюсь с позитивом всё воспринимать. Организмы у нас молодые, тренированные и прохлорированные — по восемь часов в день всё-таки в бассейне занимаемся. Так что надеюсь, что всё обойдется», — цитирует Шишкину «Комсомольская правда».

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