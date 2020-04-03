Клишина — о самоизоляции в США: нахожусь в относительной безопасности

Российская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина рассказала, чем занимается во время самоизоляции. Спортсменка находится в Атланте. С 2013 года она живёт и тренируется в США.
«У меня никакой паники и стресса. Сижу дома, выхожу на улицу просто подышать воздухом рядом с домом и за продуктами. Стараюсь не контактировать с людьми. Уверена, что нахожусь в относительной безопасности. Мы могли на прошлой неделе тренироваться, но делали это только три раза в неделю. Сейчас всё закрыто, мы выходим иногда на улицу что-то поделать на траве, но это не наш привычный график тренировок. Стараемся что-то делать дома, используем подручные средства, чтобы продолжать двигаться. Сейчас лучше позаботиться о здоровье — своём и семьи, чем о физической форме», — цитирует Клишину «Матч ТВ».
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.
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