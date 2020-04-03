Мамиашвили: чемпионат мира по борьбе может пройти после Олимпиады-2021

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил что чемпионат мира может впервые за долгое время пройти в один год с Олимпийскими играми.



«Сегодня в ходе заседания бюро Объединенного мира борьбы было высказано интересное предложение о проведении чемпионата мира в 2021 году, после Олимпийских игр в Токио. Решение не принято, мы в дальнейшем будем рассматривать этот вариант», — цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».



В последнее время чемпионаты мира по борьбе не проводились в год организации Олимпийских игр. На такой шаг в Объединённом мире борьбы (WWU) готовы пойти в связи с мировой пандемией коронавируса. Напомним, Олимпиада-2020 в Токио из-за пандемии перенесена на 2021 год.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.