Павел Воля станцевал в платье, Ляйсан Утяшева примерила его худи. Видео

Бывшая гимнастка, двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева приняла участие в популярном челлендже с переодеванием.
Суть челленджа заключается в том, что пара снимает себя на видео, после чего наступает короткая пауза и они меняются одеждой. В ролике Нагорный меняется одеждой со своим мужем — телеведущим, резидентом Comedy Club Павлом Волей.
Видео доступно в аккаунте Утяшевой в TikTok.
Ранее в челлендже с переодеванием приняли участие футболисты — защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и бывший форвард «Спартака» Зе Луиш. Участниками челленджа стали также российские гимнасты Никита Нагорный и Дарья Спиридонова.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют массовые мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.
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