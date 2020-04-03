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Павел Воля станцевал в платье, Ляйсан Утяшева примерила его худи. Видео

Павел Воля станцевал в платье, Ляйсан Утяшева примерила его худи. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывшая гимнастка, двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева приняла участие в популярном челлендже с переодеванием.

Суть челленджа заключается в том, что пара снимает себя на видео, после чего наступает короткая пауза и они меняются одеждой. В ролике Нагорный меняется одеждой со своим мужем — телеведущим, резидентом Comedy Club Павлом Волей.

Видео доступно в аккаунте Утяшевой в TikTok.

Ранее в челлендже с переодеванием приняли участие футболисты — защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и бывший форвард «Спартака» Зе Луиш. Участниками челленджа стали также российские гимнасты Никита Нагорный и Дарья Спиридонова.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют массовые мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали комплекс зарядки для всех
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