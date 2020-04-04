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Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой

Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой
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Россия в ночь на субботу, 4 апреля, перестанет выполнять все авиарейсы для возвращения россиян, остающихся за рубежом, на родину, а также для отъезда иностранцев из России. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице на официальном сайте Мосгорздрава.

Такое решение принято в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.

Министерство спорта России составило планы эвакуации спортсменов, находящихся за границей
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