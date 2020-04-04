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Мишин: фигурное катание будет жить. Не надо ложной паники, всё будет в порядке

Мишин: фигурное катание будет жить. Не надо ложной паники, всё будет в порядке
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин выразил уверенность, что ситуация с пандемией коронавируса не сможет навредить спорту в долгосрочной перспективе.

«Сейчас наше состояние и философию жизни можно сравнить с муравейником. Смотришь на эту большую кучу хвороста в лесу – кажется, что там всё мертво.

А на самом деле там идёт активная жизнь. Муравьи спорта выполняют свою работу, каждый тащит свою маленькую соломинку. Так я представляю современное состояние фигурного катания и спорта вообще.

Чемпионат мира этого года, думаю, не состоится, а вот фигурное катание будет жить. Не надо ложной паники, всё будет в порядке.

Думаю, что новые времена дадут нам новых героев, и мы по-прежнему будем радоваться жизни и наслаждаться фигурным катанием», — цитирует Мишина «Спорт день за днём».

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