«Есть на что посмотреть». Подписчики оценили пляжное фото Ефимовой

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото в «Инстаграме». Сегодня спортсменка празднует день рождения, ей исполнилось 28 лет.

«Что ж, очередные «надцать» лет. И как бы я ни старалась скрыть свой ДР, это уже, увы, невозможно. Спасибо всем большое, как всегда 1 000 000 поздравлений и самых лучших пожеланий. Не этот год, так следующий. Вижу цель, иду к ней», — написала Ефимова в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» россиянки.

Подписчики оценили фото Ефимовой, сделанное на одном из пляжей. «Есть на что посмотреть», — написал один из пользователей. Также многие подписчики поздравили спортсменку с днём рождения.

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).