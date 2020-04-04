«Есть на что посмотреть». Подписчики оценили пляжное фото Ефимовой

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото в «Инстаграме». Сегодня спортсменка празднует день рождения, ей исполнилось 28 лет.
«Что ж, очередные «надцать» лет. И как бы я ни старалась скрыть свой ДР, это уже, увы, невозможно. Спасибо всем большое, как всегда 1 000 000 поздравлений и самых лучших пожеланий. Не этот год, так следующий. Вижу цель, иду к ней», — написала Ефимова в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» россиянки.
Подписчики оценили фото Ефимовой, сделанное на одном из пляжей. «Есть на что посмотреть», — написал один из пользователей. Также многие подписчики поздравили спортсменку с днём рождения.
Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).
- 4 апреля 2020
-
12:08
-
11:52
-
11:38
-
09:27
-
00:44
- 3 апреля 2020
-
23:39
-
23:00
-
21:33
-
20:36
-
19:18
-
18:56
-
18:56
-
17:54
-
17:29
-
16:33
-
16:14
-
16:14
-
16:09
-
16:05
-
15:46
-
15:04
-
14:30
-
13:39
-
13:33
-
12:56
-
12:50
-
12:17
-
11:12
-
10:43
-
10:17
-
10:13
-
10:00
-
09:14
-
08:33
-
00:38