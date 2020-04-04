Российская фигуристка Анна Щербакова показала, как можно отмечать дни рождения дома в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«А мы уже третий день рождения празднуем на карантине. Вот так нам повезло. Праздничный обед девчонки приготовили сами», — подписала Щербакова фото в своём «инстаграме».
16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.
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