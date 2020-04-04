«Помечтаем?» Фигуристка Синицина выложила фото в купальнике

Российская фигуристка Виктория Синицина поделилась фотографиями с отдыха на Бали. Спортсменка опубликовала несколько пляжных фото.

«Помечтаем?» — подписала фотографии Синицина, добавив хештег #stayhome, который призывает всех оставаться дома во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире в массовом порядке переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 225 тыс.