Мамун — о питании: сразу после тренировки не особо хочется кушать, а вечером навёрстывала

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала об особенностях собственного питания.
«Питание — сложный вопрос для меня. Поначалу я питалась просто ужасно. Когда началось взросление, это была середина 2013 года. Это происходит резко и неожиданно, поэтому ты начинаешь быстро набирать килограммы. Тогда моё питание было супернесбалансированным и неопределённым. Я не понимала, почему я не ела весь день, а потом ужинала и всё равно набирала вес. Обмен веществ был нарушен, я не знала, что делать. Могла не позавтракать и сразу побежать на урок хореографии. Сразу после тренировки тоже не особо хочется кушать, а вот вечером навёрстывала всё (смеётся).
Но организм не обманешь. Всё, что я кушала на ужин, он запасал и откладывал в жир. Мой мозг боялся, что если не пообедаю, то вдруг ещё и не поужинаю. Всегда сложно найти контакт с тренером в этом плане, потому что тренеры всегда хотят, чтобы ты была худой и не поправлялась. С моим тренером мы сдали анализы, пошли на консультацию в институт питания РАН. Мне объяснили, что нужно перекусывать. Я даже считала калории, но потом чуть не сошла с ума (смеётся). Амина Василовна Зарипова (тренер Мамун. — Прим. «Чемпионата») потом была в курсе, что иногда я могу поправиться, но глобально вопрос решался положительно.
Я начала обязательно завтракать, в 12 перекусывала протеиновым батончиком или орехами, а потом в районе пяти ужин. Постепенно мой организм привык и сжигал всё, что я кушала», — рассказала Мамун в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
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