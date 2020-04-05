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Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге отменён из-за коронавируса

Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге отменён из-за коронавируса
Другие / Борьба 0

Руководство Европейского союза дзюдо (ЕСД) приняло решение отменить проведение Кубка Европы. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Соревнования должны были пройти 16–17 мая в Оренбурге.

По словам руководителя ЕСД Сергея Соловейчика, причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая обстановка в странах — участницах соревнований. Кроме того, ЕСД выполняет указание Международной федерации дзюдо об отмене всех состязаний дзюдоистов вплоть до начала июля.

Соловейчик поблагодарил руководителя и коллектив ФДР за проведённую работу по подготовке Кубка Европы и выразил надежду на скорую победу над эпидемией коронавируса.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тысяч человек.

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