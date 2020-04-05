«Не сидеть же без дела и заплывать жиром». Исинбаева выложила видео домашних тренировок

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева показала, как можно тренироваться дома в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Бывшая спортсменка выложила в «Инстаграме» ускоренное видео тренировок.



«Ну не просто же сидеть в самоизоляции без дела и заплывать жиром… На сегодня тренировочный план выполнен», — подписала Исинбаева видео.

Видео тренировки доступно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тысяч человек.