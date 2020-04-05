В России зафиксировали 658 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано ещё 658 случаев заражения коронавирусом. Выявленные случаи произошли в 14 регионах страны, сообщает телеграм-канал Mash.



В стране зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. Выздоровело 355 человек, умерло 45.



Новые случаи заражения по регионам РФ:



Москва — 536,

Московская область — 45

Нижегородская область — 22

Санкт-Петербург — 20

Тульская область — 10

Ленинградская область — 10

Красноярский край — 4

Ханты-Мансийский АО — 3

Республика Крым — 2

Камчатский край — 2

Ярославская область — 1

Челябинская область — 1

Хабаровский край — 1

Новосибирская область — 1.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тысяч человек.