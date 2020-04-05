В России зафиксировали 658 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано ещё 658 случаев заражения коронавирусом. Выявленные случаи произошли в 14 регионах страны, сообщает телеграм-канал Mash.
В стране зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. Выздоровело 355 человек, умерло 45.
Новые случаи заражения по регионам РФ:
Москва — 536,
Московская область — 45
Нижегородская область — 22
Санкт-Петербург — 20
Тульская область — 10
Ленинградская область — 10
Красноярский край — 4
Ханты-Мансийский АО — 3
Республика Крым — 2
Камчатский край — 2
Ярославская область — 1
Челябинская область — 1
Хабаровский край — 1
Новосибирская область — 1.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тысяч человек.
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