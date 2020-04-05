Константинова поучаствовала в челлендже, исполнив зажигательный танец в легинсах

Российская фигуристка Станислава Константинова исполнила танец, откликнувшись на SavageChallenge.
Видео можно посмотреть на странице Константиновой в Tik-Tok.
Напомним, в середине февраля 2020 года 19-летняя Станислава объявила об уходе от тренера Валентины Чеботаревой, у которой тренировалась более 10 лет в петербургской СШОР. Теперь фигуристка тренируется в академии «Ангелы Плющенко» в Москве, её новым тренером стал Александр Волков.
Константинова — бронзовый призёр Универсиады-2019, участница чемпионата мира и Европы, серебряный призёр этапа Гран-при 2018 года в Хельсинки, серебряный и бронзовый призёр первенства России среди юниоров, победительница Кубка Таллина.
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тысяч человек.
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