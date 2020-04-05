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Волейболист подготовил себе спарринг-партнёра из собаки

Волейболист подготовил себе спарринг-партнёра из собаки
Другие / Волейбол 0

Пляжный волейболист из Норвегии Матиас Бернтсен в условиях карантина и самоизоляции подготовил себе надёжного спарринг-партнёра. А точнее, научил играть в волейбол свою собаку Киару. Получилось настолько хорошо, что пара Матиас и Киара, бьющая по мячу носом, успешно справляется даже при игре с реальной парой волейболистов.

Видео доступно на «Чемпионате».

В условиях угрозы распространения коронавируса все соревнования по пляжному волейболу и другим видам спорта отменены.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. человек.

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