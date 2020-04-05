Тренер сборной Сербии объяснил, почему Петкович хороший выбор для российской команды

Главный тренер женской сборной Сербии по гандболу Любомир Обрадович рассказал, почему его соотечественник Велимир Петкович, в марте возглавивший мужскую сборную России, является хорошим выбором для команды.
«Я общаюсь с Велимиром, мы оба тренеры старшего поколения, родившиеся в 50-х. Руководитель вашей федерации Сергей Шишкарёв сделал хороший выбор. Петкович — опытный наставник, он поднимал в Бундеслиге несколько клубов и брал с ними трофеи. 22-е место сборной России на последнем чемпионате Европы не соответствует уровню российского мужского гандбола. Велимир сможет найти контакт с игроками, но для возвращения в элиту вашей команде необходимо время.
Приходилось ли мне играть с Петковичем? Да, это было очень давно, в чемпионате Югославии. Он выступал на краю за клуб «Борац» (Баня-Лука), а я был игроком задней линии «Динамо» (Панчево)», — приводит слова Обрадовича пресс-служба ФГР.
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