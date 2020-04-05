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Медведева приняла вызов Роналду в «Домашнем кубке»

Медведева приняла вызов Роналду в «Домашнем кубке»
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в «челлендже» под названием «Домашний кубок», организованном португальским футболистом Криштиану Роналду.

Игрок итальянского «Ювентуса» предложил побить его рекорд в несложном, на первый взгляд, упражнении на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями ног максимальное число раз за 45 секунд. У Роналду получилось 142 раза, у Медведевой – 44.

Видео доступно в «Инстаграме» Евгении Медведевой.

Из-за угрозы распространения коронавируса соревнования практически по всем видам спорта во всём мире отменены. Спортсменам, как и всем людям, рекомендовано находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Медведева: два года назад не ожидала, что столько разных сложностей свалится в один момент
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