Медведева приняла вызов Роналду в «Домашнем кубке»

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в «челлендже» под названием «Домашний кубок», организованном португальским футболистом Криштиану Роналду.
Игрок итальянского «Ювентуса» предложил побить его рекорд в несложном, на первый взгляд, упражнении на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями ног максимальное число раз за 45 секунд. У Роналду получилось 142 раза, у Медведевой – 44.
Видео доступно в «Инстаграме» Евгении Медведевой.
Из-за угрозы распространения коронавируса соревнования практически по всем видам спорта во всём мире отменены. Спортсменам, как и всем людям, рекомендовано находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
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