В лёгкой атлетике приняты антидопинговые критерии допуска в сборную России

Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), руководитель антидопингового комитета федерации Эдуард Безуглов прокомментировал критерии, на основании которых теперь будут формироваться составы сборных команд России по лёгкой атлетике и рабочих органов ВФЛА, а также состав руководства региональных федераций лёгкой атлетики и штатных сотрудников федерации.

В критериях учитываются ретроспективные нарушения антидопинговых правил (с 18 ноября 2015 года) и перспективные (с 10 апреля 2020 года). Речь идёт об отлучении от сборной на три года, а в случае с тренерами несовершеннолетних спортсменов – до шести лет.

«Порядок будет такой. Антидопинговый координатор ВФЛА в соответствии с критериями проверит списки сборной, выявит тех, кто по ним, так скажем, не проходит. Сделаем запрос в РУСАДА, чтобы эту информацию подтвердить. Окончательный список тех, кто не прошёл по критериям, будет направлен в Министерство спорта РФ. Спортсмены или специалисты, попавшие в этот список не будут командироваться на сборы и участвовать в них, на протяжении не менее трёх лет они не будут включены в состав сборных. Те из них, кто получает в ЦСП ставки спортсменов-инструкторов, тренеров и специалистов, продолжат их получать. Расторгнуть трудовой договор с ними сейчас возможности нет, но далее трудовые договоры, конечно, ЦСП с ними не продлит. И, конечно, как я уже и сказал, в ближайшие минимум три года в списках сборной мы их больше не увидим.

С 10 апреля всё будет жёстче и караться будет любое нарушение антидопинговых правил, включая и нарушения правил доступности, и нарушения, связанные с применением всех субстанций и методов запрещённого списка. Любое нарушение будет лишать возможности на срок не менее трёх лет быть частью сборной, руководить региональной федерацией и т.д. Эти дополнительные меры принимаются нами для усиления ответственности всех тех, кто работает сейчас в лёгкой атлетике. И главное — мы хотим, чтобы это была ответственность не на словах, а на деле», — приводит слова Безуглова пресс-служба ВФЛА.

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