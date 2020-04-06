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«Я попробовал, теперь в больнице». Рэпер T-Killah пошутил над трюком гимнаста Нагорного

«Я попробовал, теперь в больнице». Рэпер T-Killah пошутил над трюком гимнаста Нагорного
Другие / Прочие виды спорта 0

Действующий чемпион мира в многоборье российский гимнаст Никита Нагорный показал на своей странице в «Инстаграме», как делает сальто назад с мячом, и попросил подписчиков оценить трюк.

«Радуюсь, потому что с первого раза сделал, реально. Как вам?» – написал Нагорный.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В комментариях к публикации рэпер T-Killah написал: «Топ! Я попробовал, теперь в больнице».

В настоящее время большинство спортивных мероприятий отменено из-за пандемии коронавируса, в том числе этапы Кубка мира по спортивной гимнастике. Ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. По состоянию на 5 марта в мире зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом. Погибло более 60 тыс. человек, а выздоровело – 237 тыс.

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