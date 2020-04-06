«Чемпионат» запускает серию прямых эфиров во «ВКонтакте» с домашними тренировками

Мы понимаем, как нелегко оставаться активными, сидя в четырёх стенах, поэтому специально для вас мы подготовили короткие утренние тренировки от друзей «Чемпионата». Каждый день в течение недели мы будем выходить в прямой эфир в нашем сообществе во «ВКонтакте» с тренировкой, для которой не требуется дополнительное оборудование. Одно занятие рассчитано на 30-40 минут. Присоединяйтесь!



Расписание на неделю:



пн — 11:00, кардиотренировка от #Sekta Men



вт — 10:00, зарядка от #HOMETEAM adidas Runners



ср — 11:00, функциональная тренировка от World Class



чт — 10:00, тренировка профессионального легкоатлета от #HOMETEAM adidas



пт — 11:00, упражнения на развитие баланса от Playground



сб — 11:00, секретная тренировка



вс — 10:00, йога от #HOMETEAM adidas



Оставайтесь дома — оставайтесь в форме!