Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Чемпионат» запускает серию прямых эфиров во «ВКонтакте» с домашними тренировками

«Чемпионат» запускает серию прямых эфиров во «ВКонтакте» с домашними тренировками
Другие 0

Мы понимаем, как нелегко оставаться активными, сидя в четырёх стенах, поэтому специально для вас мы подготовили короткие утренние тренировки от друзей «Чемпионата». Каждый день в течение недели мы будем выходить в прямой эфир в нашем сообществе во «ВКонтакте» с тренировкой, для которой не требуется дополнительное оборудование. Одно занятие рассчитано на 30-40 минут. Присоединяйтесь!

Расписание на неделю:

пн — 11:00, кардиотренировка от #Sekta Men

вт — 10:00, зарядка от #HOMETEAM adidas Runners

ср — 11:00, функциональная тренировка от World Class

чт — 10:00, тренировка профессионального легкоатлета от #HOMETEAM adidas

пт — 11:00, упражнения на развитие баланса от Playground

сб — 11:00, секретная тренировка

вс — 10:00, йога от #HOMETEAM adidas

Оставайтесь дома — оставайтесь в форме!

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020