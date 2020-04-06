«Чемпионат» запускает серию прямых эфиров во «ВКонтакте» с домашними тренировками

Мы понимаем, как нелегко оставаться активными, сидя в четырёх стенах, поэтому специально для вас мы подготовили короткие утренние тренировки от друзей «Чемпионата». Каждый день в течение недели мы будем выходить в прямой эфир в нашем сообществе во «ВКонтакте» с тренировкой, для которой не требуется дополнительное оборудование. Одно занятие рассчитано на 30-40 минут. Присоединяйтесь!
Расписание на неделю:
пн — 11:00, кардиотренировка от #Sekta Men
вт — 10:00, зарядка от #HOMETEAM adidas Runners
ср — 11:00, функциональная тренировка от World Class
чт — 10:00, тренировка профессионального легкоатлета от #HOMETEAM adidas
пт — 11:00, упражнения на развитие баланса от Playground
сб — 11:00, секретная тренировка
вс — 10:00, йога от #HOMETEAM adidas
Оставайтесь дома — оставайтесь в форме!
- 6 апреля 2020
-
11:58
-
11:13
-
11:00
-
10:39
-
10:19
-
10:11
-
09:42
-
08:30
-
00:25
- 5 апреля 2020
-
23:48
-
23:14
-
22:38
-
21:19
-
20:35
-
19:36
-
19:01
-
18:32
-
17:38
-
17:21
-
15:53
-
15:32
-
15:32
-
15:32
-
14:20
-
14:03
-
09:30
- 4 апреля 2020
-
23:58
-
23:21
-
23:16
-
22:14
-
21:51
-
21:23
-
19:45
-
19:30
-
18:54