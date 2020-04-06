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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва опубликовала фото маленького сына

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва опубликовала фото маленького сына
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии маленького сына Саши.

«Говорят, что нельзя выкладывать фото плохого качества… Не увидят, не лайкнут. Не прокомментируют… Но мне кажется, тут главное – настроение! Поэтому специально для вас! Счастья, радости и улыбку в вашу ленту!» – написала Боброва.

Посмотреть фотографию можно на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Фигуристка выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года серебряные призёры Игр-2018 в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.

В 2016 году Боброва вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата. В апреле прошлого года у пары родился сын.

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