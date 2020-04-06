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Медведева обратилась к болельщикам по поводу карантина

Медведева обратилась к болельщикам по поводу карантина
Другие / Фигурное катание 0

Серебряная медалистка Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала обращение к болельщикам, в котором затронула тему карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Дорогие друзья, я знаю, что вы беспокоитесь. Но, пожалуйста, прочитайте это.

1. Я провела карантин в Торонто.
2. Сейчас у меня первая неделя карантина в Японии.
3. Я приняла наилучшее решение в этой ситуации, чтобы мама и окружающие остались в безопасности. После карантина вы убедитесь, что со мной всё в порядке.

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность. У меня такой возможности нет», — написала Медведева в «сториз» своего «инстаграма».

Также посмотрите видео, как Медведева и Джонни Вейр подпевают песне Леди Гаги.

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