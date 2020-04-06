Фигуристка Щербакова поделилась обещанным видео домашней тренировки

Российская фигуристка Анна Щербакова показала ускоренное видео домашней тренировки. Напомним, спортсменка вынуждена тренироваться в домашних условиях ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Экспресс-тренировка. Как обещала, выкладываю видео своей тренировки. Если вкратце, то она выглядит примерно так. Теперь я ещё Яну в это втянула, вместе веселее. Надеюсь, вам понравится, а главное — пригодится», — подписала Щербакова видео, которое появилось в её «инстаграме».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).