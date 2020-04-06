Медведеву обвинили в намерении сменить гражданство. Она ответила

Серебряная медалистка Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, российская фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинение в намерении сменить гражданство. Напомним, Медведева, которая ранее входила в группу Этери Тутберидзе, в настоящее время тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

«Ты хочешь поменять гражданство?! Зачем?! Предавать страну ради мнимых побед...» — написала одна из пользовательниц в комментариях к посту в «инстаграме» Медведевой.

Фигуристка ответила подписчице изображением трёх смайликов, символизирующих так называемый фейспалм.

Также Медведева выступила с обращением к болельщикам, в котором объяснила, почему ушла на карантин.

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