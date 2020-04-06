Гимнастика онлайн: для школьников открыли виртуальный спортивный зал

Международная академия спорта Ирины Винер и Городской методический центр организовали для школьников виртуальный спортивный зал. Вместе с воспитанниками академии ребята научатся выполнять основные гимнастические упражнения.

Видеоуроки сгруппированы по возрастным категориям учащихся: комплекс упражнений для дошкольников рассчитан на формирование правильной осанки и опорно-двигательного аппарата, а также на развитие гибкости, а в числе упражнений для учеников младших классов – физкультминутка, танцевальные упражнения, зарядка. Кроме того специалисты Городского методического центра совместно с аспирантом кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации МГМУ имени И.М. Сеченова Анастасией Разиной подготовили видеоуроки для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Эти комплексы также могут выполнять все обучающиеся.

«В ситуации, когда временно ограничены возможности посещения спортивных залов в школах, необходимо организовать занятия гимнастикой в домашних условиях. Выполняя упражнения, ребята станут гибкими и ловкими, вырастут красивыми и стройными. Не стоит забывать, что упражнения необходимо выполнять регулярно, постепенно увеличивая нагрузку», – сказала Ольга Цыганкова, директор Академии Винер.

Все видеоуроки доступны на сайте Городского методического центра и на сайте академиявинер.рф.

Учителя физкультуры в свою очередь могут пройти онлайн-курс повышения квалификации «Физическая культура. Гимнастика». Он рассчитан на 72 часа и доступен на порталах «Дополнительное профессиональное образование педагогических работников города Москвы» и «Образование на русском» Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.