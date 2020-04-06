Гимнастка Спиридонова выложила игривое фото в «Инстаграм». Губерниев отреагировал

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на яркую фотографию, которую в свой «инстаграм» выложила гимнастка Дарья Спиридонова.

«Расскажите, что вам больше всего интересно смотреть в моём профиле? Сейчас стараюсь вас как-то особенно бодрить, чтобы вы не скучали. Всю неделю делюсь классными фильмами. И даже зарегистрировалась в TikTok. Что ещё хотите? Пишите, всё сделаем», — подписала фотографию Спиридонова.

«Всё! Мы твои фанаты!» — ответил ей Губерниев.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Ранее Спиридонова призналась, что ввиду необходимости жить на карантине рискует «сойти с ума», а также посоветовала ещё 10 фильмов для просмотра.