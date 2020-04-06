CAS рассмотрит апелляции бобслеистов Зубкова и Касьянова 23 апреля

Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует рассмотреть апелляции дисквалифицированных российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина 23 апреля, сообщается на сайте суда. Слушания будут проходить в формате видеоконференции. Очные слушания в CAS отменены до мая из-за угрозы распространения коронавируса.

В январе 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Зубкова, Касьянова, Пушкарёва и Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Дисквалификация бобслеистов должна завершиться в декабре 2020 года. Российские спортсмены подали апелляции в CAS.

Напомним, что из-за дисквалификации Зубков покинул пост главы Федерации бобслея и скелетона России.