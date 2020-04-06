Гимнаст Белявский принял участие в челлендже от Роналду

Двукратный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира 2019 года в командном многоборье, шестикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Давид Белявский принял участие в челлендже, который запустил знаменитый футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Напомним, португалец предложил сделать на скорость упражнение на пресс. В положении «лёжа на спине» нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ног максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду удалось сделать 142 повторения за 45 секунд. Рекорд Белявского – 110 раз.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в челлендже от Роналду приняли участие фигуристка Евгения Медведева, легкоатлетка Дарья Клишина, футболисты Антон Миранчук, Николай Комличенко, Магомед Оздоев и другие.

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