Рудковская рассказала о доходах семилетнего сына Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская рассказала о доходах своего 7-летнего сына Александра, которого она родила от двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
«У Гномыча есть свой счёт. Все деньги, которые он зарабатывает, идут на его счёт. С этого счёта оплачиваются няни, водитель, охранник… Все его рекламные контракты оформлены на меня. У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе… Его годовой доход — 12 миллионов. Это без рекламы в «Инстаграме».
Кто сказал, что у него нет детской жизни? Ты просто не понимаешь, что тут творится в субботу и воскресенье. К нему приходят друзья — дети от 6 до 12 лет. Стрелялки, нерфы, футбол, катания на ватрушках…» — сказала Рудковская во время прямого эфира в «инстаграме» Тины Канделаки.
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