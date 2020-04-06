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«У меня есть муж, и ему я нравлюсь такой!» Тотьмянина ответила одной из подписчиц

«У меня есть муж, и ему я нравлюсь такой!» Тотьмянина ответила одной из подписчиц
Другие / Фигурное катание 0

Бывшая российская фигуристка Татьяна Тотьмянина, супруга олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, ответила одной из подписчиц в «Инстаграме». Пользовательница написала: «Вам бы хоть на карантине не помешало бы грамм округлиться и поженственнеть, чтобы не быть, как подросток».

На эту фразу Тотьмянина ответила довольно резко.

«Простите, а почему я должна соответствовать вашим представлениям о женской красоте? Ведь у меня есть муж, и ему я нравлюсь такой! Да и себя я очень люблю именно в таком виде! Спасибо за заботу, но излишне», — написала Тотьмянина.

Тотьмянина с Ягудиным находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Супруги регулярно выкладывают различные видеоролики, которые они активно снимают благодаря появившемуся свободному времени.

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