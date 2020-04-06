Ученик Тутберидзе Куница перешёл из одиночного катания в парное
17-летний ученик Этери Тутберидзе, российский фигурист-одиночник Георгий Куница продолжит карьеру в парном катании и будет тренироваться в Санкт-Петербурге.
«По совместному решению Георгий Куница после окончания сезона перешёл в пары и переехал для тренировочного процесса в Петербург. Желаем Георгию состояться в спорте. Мы будем следить за твоими достижениями и болеть за тебя», — написано в «Инстаграме» команды тренера Этери Тутберидзе.
Видео доступно на «Чемпионате».
В сезоне-2018/2019 Куница занял седьмое место на первенстве России среди юниоров, а в финале Кубка России стал вторым, уступив Андрею Мозалёву. Сезон-2019/2020 Куница также провёл среди юниоров, на первенстве страны был четвёртым, а в финале Кубка России пятым.
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