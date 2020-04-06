Фигуристка Самодурова спела с сестрой под композицию Клавы Коки
Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. В очередном ролике спортсменка вместе с сестрой подпевает исполнительнице Клаве Коке. В конце девушки, надев на головы капюшоны, делают синхронные движения.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.
В настоящее время многие спортсмены находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,3 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.
17-летняя Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелекома» (2018).
17-летняя фигуристка Самодурова сделала 10 отжиманий на мячах. Видео
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