Фигуристка Самодурова спела с сестрой под композицию Клавы Коки

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. В очередном ролике спортсменка вместе с сестрой подпевает исполнительнице Клаве Коке. В конце девушки, надев на головы капюшоны, делают синхронные движения.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

В настоящее время многие спортсмены находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,3 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.

17-летняя Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелекома» (2018).