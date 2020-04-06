Легкоатлетка Клишина поделилась рецептом воздушного кекса

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, показала, чем занимается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка поделилась рецептом воздушного кекса.

«Я приготовила с персиками, но можно сделать с вашими любимыми фруктами по вкусу. Получается очень нежно и вкусно.

1. Смешиваем 25 г желатина со стаканом кипячёной воды и нагреваем на медленном огне до полного растворения.

2. Смешиваем 2 пачки творога и 1 банку сгущёнки до однородной массы.

3. Добавляем в эту смесь любые фрукты и ещё раз всё перемешиваем. В эту массу отправляем немного остывший желатин.

4. Выливаем всё в форму и ставим в холодильник на 5 часов.

Приятного аппетита!» — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении.