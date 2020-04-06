Легкоатлетка Клишина поделилась рецептом воздушного кекса

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, показала, чем занимается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка поделилась рецептом воздушного кекса.
«Я приготовила с персиками, но можно сделать с вашими любимыми фруктами по вкусу. Получается очень нежно и вкусно.
1. Смешиваем 25 г желатина со стаканом кипячёной воды и нагреваем на медленном огне до полного растворения.
2. Смешиваем 2 пачки творога и 1 банку сгущёнки до однородной массы.
3. Добавляем в эту смесь любые фрукты и ещё раз всё перемешиваем. В эту массу отправляем немного остывший желатин.
4. Выливаем всё в форму и ставим в холодильник на 5 часов.
Приятного аппетита!» — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.
Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении.
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