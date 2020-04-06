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Бронзовый призёр ОИ-2004 по дзюдо Носов предложил задуматься «о дурачках в Интернете»

Бронзовый призёр ОИ-2004 по дзюдо Носов предложил задуматься «о дурачках в Интернете»
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывший российский дзюдоист, а ныне член Общественной палаты РФ и экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов предложил подписчикам задуматься о неадекватных людях в Интернете.

«Дорогие мои, вот какая мысль возникла. Многие из нас сталкивались в жизни с дурачками, глупыми, больными, людьми с неадекватной психикой и так далее. Вообще, сумасшедших людей, я слышал, что-то около восьми процентов, такая статистика. Но их нельзя всех убрать.

Но на улице-то мы их сразу видим, а в Интернете всё иначе. Представляете, эти же все люди всё пишут. И вот как разобраться, кто адекватный, а кто нет? Как правило, такие пишут с закрытых профилей. А вы задумывались об этом?» — сказал Носов в видео, опубликованном в его «инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Носов стал бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах. В 2006 году спортсмен завершил карьеру.

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