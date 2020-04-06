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«Хейтерам и прочей нечисти посвящается». Плющенко и Рудковская записали новый челлендж

«Хейтерам и прочей нечисти посвящается». Плющенко и Рудковская записали новый челлендж
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его супруга известный продюсер Яна Рудковская и сын Александр записали новую версию популярного челленджа с переодеванием.

Суть челленджа заключается в том, что участвующая пара через паузу меняется одеждой. В варианте Плющенко его костюм последовательно надевают жена и сын.

«Хейтерам и прочей нечисти посвящается наш новый #fliptheswitchchallenge», — подписала видео, опубликованное на её странице в «Инстаграме», Рудковская.

Видео доступно в «инстаграме» Яны Рудковской.

Плющенко и Рудковскую часто критикуют за то, как они воспитывают ребёнка. С одной стороны, все видят роскошную жизнь, которую ведут звёздные супруги. С другой – грустные глаза сына, который порой действительно страдает от изнуряющих тренировок.

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