«Хейтерам и прочей нечисти посвящается». Плющенко и Рудковская записали новый челлендж

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его супруга известный продюсер Яна Рудковская и сын Александр записали новую версию популярного челленджа с переодеванием.
Суть челленджа заключается в том, что участвующая пара через паузу меняется одеждой. В варианте Плющенко его костюм последовательно надевают жена и сын.
«Хейтерам и прочей нечисти посвящается наш новый #fliptheswitchchallenge», — подписала видео, опубликованное на её странице в «Инстаграме», Рудковская.
Видео доступно в «инстаграме» Яны Рудковской.
Плющенко и Рудковскую часто критикуют за то, как они воспитывают ребёнка. С одной стороны, все видят роскошную жизнь, которую ведут звёздные супруги. С другой – грустные глаза сына, который порой действительно страдает от изнуряющих тренировок.
- 7 апреля 2020
-
00:05
- 6 апреля 2020
-
22:56
-
22:51
-
21:58
-
21:12
-
20:53
-
20:31
-
20:27
-
20:09
-
19:44
-
19:23
-
18:53
-
18:25
-
18:12
-
17:50
-
16:41
-
16:18
-
16:14
-
15:55
-
15:47
-
15:40
-
15:38
-
13:39
-
13:20
-
11:58
-
11:13
-
11:00
-
10:39
-
10:19
-
10:11
-
09:42
-
08:30
-
00:25
- 5 апреля 2020
-
23:48
-
23:14