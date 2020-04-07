Шишкарёв: готов обсудить переименование «Спартака» в ЦСКА с болельщиками

В середине марта руководство московского «Спартака» объявило о переименовании клуба в ЦСКА. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв объяснил причины этого резонансного решения.



«Когда руководство будущего клуба думало о названии, преобладала эмоциональная составляющая. Кроме того, на тот момент у нас были очень хорошие партнёры. Кроме того, был ещё один фактор. Самая глобальная задача, которая стоит передо мной и нашей командой, – строительство гандбольного дома. И на этапе зарождения клуба были планы по строительству арены рядом со стадионом «Открытие», там бетонные основания уже давно заложены. Я очень благодарен нашим партнёрам за время плодотворного сотрудничества, но, к сожалению, воз и ныне там. Уже при наличии территории реализация проекта не сдвинулась ни на шаг.



Второй момент. За время моей работы в Федерации гандбола России у нас сложились очень хорошие партнёрские отношения с Министерством обороны. Женский клуб ЦСКА появился во многом благодаря помощи и идеологическому сопровождению со стороны Министерства обороны. Попечительский совет клуба возглавил замминистра обороны Тимур Вадимович Иванов. Женский ЦСКА существует только первый год, но у него уже есть свой зал, который успел стать родным для гандболисток и болельщиков, там своя атмосфера. Нельзя не учитывать и финансовые аспекты.



Изначально планировалось произвести переименование по итогам сезона, но в итоге решение было принято раньше, по итогам «Финала четырёх» Кубка России в Перми. Уже тогда было понятно, что в чемпионате России наступает длительная пауза. Сейчас у клуба есть время для решения всех бюрократических вопросов, закупки новой амуниции.



Благодарю болельщиков «Спартака», которые в течение трёх сезонов поддерживали команду, и приглашаю их болеть за гандбол уже под новым брендом. Для нас главное – развитие гандбола. Надеюсь, мои аргументы будут услышаны, но при необходимости я готов встретиться с болельщиками как одного клуба, так и второго, чтобы поговорить и обсудить этот вопрос», – сказал Шишкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.

«5 лет пронеслись как одно мгновение». Шишкарёв – о бедах и победах российского гандбола Президент ФГР Сергей Шишкарёв возглавляет российский гандбол ровно пять лет. Сегодня ему есть что рассказать.