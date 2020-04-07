В России за сутки коронавирусом заразилось 1154 человека, отмечено 11 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 1154 человека, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 7497 человек, из которых выздоровело 494. Зафиксировано ещё 11 летальных исходов. За всё время скончалось 58 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 697

Санкт-Петербург — 69

Московская область — 67

Брянская область — 32

Калининградская область — 29

Ставропольский край — 19

Пензенская область — 19

Ханты-Мансийский АО — 19

Ямало-Ненецкий АО — 18

Ивановская область — 14

Республика Дагестан — 13

Республика Коми — 11

Краснодарский край — 11

Волгоградская область — 11

Пермский край — 11

Тульская область — 10

Ростовская область — 8

Владимирская область — 7

Свердловская область — 7

Тюменская область — 7

Республика Ингушетия — 6

Саратовская область — 6

Орловская область — 5

Ярославская область — 5

Кабардино-Балкарская Республика — 5

Хабаровский край — 5

Калужская область — 4

Псковская область — 4

Республика Калмыкия — 4

Удмуртская Республика — 4

Омская область — 4

Белгородская область — 3

Карачаево-Черкесская Республика — 3

Чувашская Республика — 3

Иркутская область — 3

Республика Башкортостан — 2

Кировская область — 2

Ульяновская область — 2

Республика Северная Осетия — 1

Чеченская Республика — 1

Челябинская область — 1

Приморский край — 1

Республика Крым — 1.

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