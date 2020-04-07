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Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина ушла из жизни в возрасте 32 лет

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина ушл
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина ушла из жизни в возрасте 32 лет
Другие / Водные виды спорта 0

Чемпионка России по плаванию 2006 года, участница Олимпийских игр Ксения Верещагина скончалась на 33-м году жизни. Об этом информирует «Р-Спорт», ссылаясь на сообщение пресс-службы Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Как уточнили в пресс-службе ВФП, Верещагина ушла из жизни после продолжительной болезни. В июне ей исполнилось бы 33 года.

Верещагина начинала спортивную карьеру под руководством заслуженного тренера России Натальи Козловой. На проходившем в 2004 году в Вене чемпионате Европы на короткой воде (25 м) спортсменка участвовала в финальном заплыве на 200 м брассом, где заняла пятое место. Она входила в состав сборной России на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и Играх 2008 года в Пекине.

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