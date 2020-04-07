Более 30 российских легкоатлетов были эвакуированы со сборов в Киргизии
32 легкоатлета Свердловской области были эвакуированы с тренировочных сборов в Киргизии из-за пандемии коронавируса.
«Слава богу, вчера нам дали воздушный коридор и мы вернули всех наших легкоатлетов, с нами также прилетели три спортсмена из Якутии и два спортсмена-паралимпийца из Челябинска», — приводит слова члена президиума Федерации лёгкой атлетики Свердловской области Рафаила Карманова ТАСС.
Спортсмены проводили в Киргизии запланированный сбор, во время которого тренировались в условиях среднегорья, рядом с озером Иссык-Куль.
Самолёт со спортсменами приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где легкоатлеты прошли медицинское обследование, после чего были отправлены на обязательный 14-дневный карантин.
Российских легкоатлетов срочно отозвали из Киргизии и отправили на карантин
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