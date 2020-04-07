Адаптировавшиеся в кризис спортивные организации будут отмечены специальной премией

В ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards объявлена специальная номинация для организаций, которые смогли оперативно перестроить работу в условиях коронавирусной пандемии, – «Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге». Данная номинация является стратегически значимой: участие в ней бесплатно на всех этапах.
Стать номинантом может любая спортивная организация, реализовавшая антикризисную акцию до 30 апреля – в этот день заканчивается прием заявок на сайте премии.
К участию приглашаются лиги, федерации, клубы, спортивные бренды, организаторы событий и букмекеры – все, кто во время карантина и самоизоляции сумел быстро адаптироваться и придумал, как удержать аудиторию и партнёров.
Организаторы премии – компания Strategium Conference – рассчитывают, что новая номинация подбодрит тех, кто уже реализует антикризисные акции, а также вдохновит на создание подобных проектов менеджеров и руководителей, которые пока не видят выхода из ситуации.
Оценивать конкурсантов будут по тому, как быстро был создан проект, насколько он креативен, как много людей приняли в нём участие, и по другим критериям.
Официальный хэштег номинации – #СпасаемСпортсMarSpo.
Шорт-лист премии будет объявлен 13 мая. 22 мая, после онлайн-защиты проектов, будут известны имена победителей. Планируется, что официальная офлайн-церемония награждения пройдёт в ноябре.
Профессиональная премия в области спортивного маркетинга MarSpo Awards проводится с 2017 года. Ежегодно в ней принимают участие более 300 спортивных организаций России.
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