Анна Чичерова запустила новый челлендж по набиванию футбольного мяча. Видео

Российская легкоатлетка Анна Чичерова, выступающая в прыжках в высоту, показала, чем можно заняться дома на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка предложила поучаствовать в новом челлендже, связанном с набиванием футбольного мяча.
«Предлагаю такой вариант: с учётом того, что моя лучшая игра с мячом — это баскетбол, у меня ушло на процесс освоения каких-то 2,5 часа. Жду ответа. И вы присоединяйтесь», — написала спортсменка в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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