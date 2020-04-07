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Анна Чичерова запустила новый челлендж по набиванию футбольного мяча. Видео

Анна Чичерова запустила новый челлендж по набиванию футбольного мяча. Видео
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Анна Чичерова, выступающая в прыжках в высоту, показала, чем можно заняться дома на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка предложила поучаствовать в новом челлендже, связанном с набиванием футбольного мяча.

«Предлагаю такой вариант: с учётом того, что моя лучшая игра с мячом — это баскетбол, у меня ушло на процесс освоения каких-то 2,5 часа. Жду ответа. И вы присоединяйтесь», — написала спортсменка в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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