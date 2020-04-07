«Как же тяжело будет похудеть к лету». Сидорова напомнила о сложности поддержания формы
Российская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова опубликовала очередное фото в своём аккаунте в «Инстаграме». Россиянка напомнила о сложностях поддержания формы в условиях карантина.
«Ох, как же тяжело будет похудеть к лету в этом году», — написала россиянка.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сидоровой.
Из-за пандемии коронавируса в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Спортсменам приходится поддерживать форму в домашних условиях.
По состоянию на 7 апреля, в России насчитывается более 7,4 тыс. заразившихся. При этом 58 человек скончались, а 494 выздоровели.
Из-за коронавируса во всём мире приостановлены соревнования. Олимпийские игры в Токио перенесены на 2020 год.
Легкоатлетка Сидорова: не понимаю, как справиться с тревожностью
Читайте также
- 7 апреля 2020
-
18:35
-
18:11
-
17:36
-
17:21
-
16:52
-
16:24
-
15:18
-
15:15
-
13:37
-
13:15
-
12:13
-
12:00
-
11:15
-
10:57
-
10:56
-
10:37
-
09:19
-
09:15
-
06:41
-
00:35
-
00:05
- 6 апреля 2020
-
22:56
-
22:51
-
21:58
-
21:12
-
20:53
-
20:31
-
20:27
-
20:09
-
19:44
-
19:23
-
18:53
-
18:25
-
18:12
-
17:50
Партнерский контент