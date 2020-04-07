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«Как же тяжело будет похудеть к лету». Сидорова напомнила о сложности поддержания формы

«Как же тяжело будет похудеть к лету». Сидорова напомнила о сложности поддержания формы
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова опубликовала очередное фото в своём аккаунте в «Инстаграме». Россиянка напомнила о сложностях поддержания формы в условиях карантина.

«Ох, как же тяжело будет похудеть к лету в этом году», — написала россиянка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сидоровой.

Из-за пандемии коронавируса в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Спортсменам приходится поддерживать форму в домашних условиях.

По состоянию на 7 апреля, в России насчитывается более 7,4 тыс. заразившихся. При этом 58 человек скончались, а 494 выздоровели.

Из-за коронавируса во всём мире приостановлены соревнования. Олимпийские игры в Токио перенесены на 2020 год.

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