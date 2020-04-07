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Сёстры Аверины рассказали об особенностях жизни на карантине

Сёстры Аверины рассказали об особенностях жизни на карантине
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские гимнастки сёстры Дина и Арина Аверины рассказали о жизни в условиях карантина. В настоящее время они находятся на базе в Новогорске.

«У нас пошёл 23-й день карантина. Мы находимся в разных комнатах, живём по одному в соседних номерах. Мы в Новогорске на карантине, нам нельзя жить вместе из-за карантина. Мы не работаем в зале, зал закрыли. Нам не очень сложно без тренировок, мы привыкаем к этим условиям, но мы же всё равно тренируемся. Тренеры подключаются к нам и видят, что мы делаем. Тренеры почти все с нами на базе. Нам разрешают видеться здесь, мы группами ходим кушать», — сказала Дина Аверина в «Инстаграме».

«Самое трудное на карантине — сидеть взаперти. Мы просыпаемся, у нас измеряют температуру, потом идёт хореография в комнате, каждый в своей комнате. Сложно сказать, стало ли сложнее тренироваться в таких условиях. Сейчас вроде все групповички на базе», — добавила Арина Аверина.

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