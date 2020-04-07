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Российская фигуристка Шошина заразилась коронавирусом. Она сейчас в Италии

Российская фигуристка Шошина заразилась коронавирусом. Она сейчас в Италии
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Кристина Шошина сообщила, что у неё обнаружили коронавирус. Спортсменка зашла в прямой эфир к фигуристке Станиславы Константиновой и рассказала о своей ситуации. По словам Шошиной, она в настоящее время находится в Италии. Там у неё и диагностировали инфекцию.

«У нас на корабле было десять русских, все прошли тест на коронавирус. Девять оказались здоровы, а одна заражённая. И вот я осталась здесь.

Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно. Люди не понимают, насколько это серьёзная ситуация. Нас закрыли на корабле, у меня впервые в жизни была паническая атака. Сидела в каюте и ничего не понимала», — сказала Шошина.

20-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга выигрывала «Таллин-Трофи», а также занимала первое место по первому спортивному разряду в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге.

По состоянию на 7 апреля, в России насчитывается более 7,4 тыс. заразившихся. При этом 58 человек скончались, 494 выздоровели.

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